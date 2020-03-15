В Брянске пьяный водитель без прав, скрываясь от погони, устроил ДТП
В Брянске задержали пьяного водителя внедорожника, который устроил ДТП и пытался скрыться от полиции. Мы уже писали, что авария случилась ночью 14 марта между проспектом Ленина и улицей Горького.
О том, что по городу разъезжает нетрезвый автомобилист, в ГИБДД сообщили около часа ночи. Однако все попытки его остановить водитель «Рэндж Ровера» проигнорировал. При этом, уходя от преследования, неоднократно нарушал ПДД.
В довершение всего на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького гонщик врезался в «Хэндай Элантра». За рулем иномарки была девушка, ее положили в больницу с различными травмами.
Водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержали.
- Им оказался 39-летний местный житель, - рассказали в областной Госавтоинспекции. – От медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что раньше его уже не раз привлекали к ответственности за подобное нарушения и лишили водительского удостоверения.
Решается вопрос о возбуждении уголовное дела, также на водителя составили административные протоколы.
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ИСТОЧНИК KP.RU