2020-03-15T10:43:53+03:00
Происшествия

В Брянске пьяный водитель без прав, скрываясь от погони, устроил ДТП

Пострадал один человек
Ольга УМАРОВА
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Полиция установит все обстоятельства ДТП.Полиция установит все обстоятельства ДТП.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области
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В Брянске задержали пьяного водителя внедорожника, который устроил ДТП и пытался скрыться от полиции. Мы уже писали, что авария случилась ночью 14 марта между проспектом Ленина и улицей Горького.

О том, что по городу разъезжает нетрезвый автомобилист, в ГИБДД сообщили около часа ночи. Однако все попытки его остановить водитель «Рэндж Ровера» проигнорировал. При этом, уходя от преследования, неоднократно нарушал ПДД.

В довершение всего на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького гонщик врезался в «Хэндай Элантра». За рулем иномарки была девушка, ее положили в больницу с различными травмами.

Водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре его задержали.

- Им оказался 39-летний местный житель, - рассказали в областной Госавтоинспекции. – От медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что раньше его уже не раз привлекали к ответственности за подобное нарушения и лишили водительского удостоверения.

Решается вопрос о возбуждении уголовное дела, также на водителя составили административные протоколы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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