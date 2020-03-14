2020-03-14T11:18:39+03:00
Происшествия

В центре Брянска ночью столкнулись две легковушки

Официальной информации о ДТП не поступало
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на проспекте Ленина произошло ДТП. Информация об этом появилась в соцсетях.

Авария случилась ночью 14 марта между проспектом Ленина и улицей Горького. Здесь не смогли разъехаться две легковые машины.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Информации от ГИБДД не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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