В центре Брянска ночью столкнулись две легковушки
Официальной информации о ДТП не поступало
Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на проспекте Ленина произошло ДТП. Информация об этом появилась в соцсетях.
Авария случилась ночью 14 марта между проспектом Ленина и улицей Горького. Здесь не смогли разъехаться две легковые машины.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Информации от ГИБДД не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU