В центре Брянска ночью столкнулись две легковушки

14 Март 2020 2020-03-14T11:18:39+03:00

Официальной информации о ДТП не поступало

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В Брянске на проспекте Ленина произошло ДТП. Информация об этом появилась в соцсетях.

Авария случилась ночью 14 марта между проспектом Ленина и улицей Горького. Здесь не смогли разъехаться две легковые машины.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Информации от ГИБДД не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU