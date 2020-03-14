На демонтаж рекламных конструкций в Брянске потратят полмиллиона рублей
В 2020 году на демонтаж незаконных рекламных конструкций в Брянске потратят 576 тысяч рублей. Об этом рассказали на заседании горсовета в пятницу, 13 марта.
В 2019-м с улиц Брянска сняли 189 рекламных конструкций. Кроме того, прошлой осенью убрали 553 незаконных сооружений малого фората: щитов на фасадах зданий, панно, вывесок, указателей, бегущих строки и так далее.
- Над этим продолжает работать управление муниципального контроля, - уточнили в горсовете.
Напомним, в начале марта на улице Костычева в Советском районе установили новый рекламный экран. Он появился на здании торгового центра «Маяк». В свою очередь "рекламные телевизоры" убрали с площади Ленина и площади Партизан.
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ИСТОЧНИК KP.RU