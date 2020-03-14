На демонтаж рекламных конструкций в Брянске потратят полмиллиона рублей

14 Март 2020 2020-03-14T19:51:41+03:00

В Брянске продолжают работу по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций. Фото: Иван ВИСЛОВ

В прошлом году в городе убрали 189 незаконных щитов

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В 2020 году на демонтаж незаконных рекламных конструкций в Брянске потратят 576 тысяч рублей. Об этом рассказали на заседании горсовета в пятницу, 13 марта.

В 2019-м с улиц Брянска сняли 189 рекламных конструкций. Кроме того, прошлой осенью убрали 553 незаконных сооружений малого фората: щитов на фасадах зданий, панно, вывесок, указателей, бегущих строки и так далее.

- Над этим продолжает работать управление муниципального контроля, - уточнили в горсовете.

Напомним, в начале марта на улице Костычева в Советском районе установили новый рекламный экран. Он появился на здании торгового центра «Маяк». В свою очередь "рекламные телевизоры" убрали с площади Ленина и площади Партизан.

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ИСТОЧНИК KP.RU