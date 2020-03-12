2020-03-12T19:17:08+03:00
Общество

В Брянске на улице Костычева установили рекламный экран

Чиновники в прошлом году боролись с незаконными щитами
Марина АНТОНОВА
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Рекламный экран на здании появился 6 марта.Рекламный экран на здании появился 6 марта.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске на улице Костычева появился новый рекламный экран. В начале марта его установили на здании торгового центра «Маяк» на перекрестке с улицей Крахмалева.

С незаконными рекламными конструкциями борются чиновники из городской администрации не один год. В результате исчезли огромные телевизоры с рекламой с площади Ленина и площади Партизан.

Судя по всему, внешний вид города сотрудников мэрии волнует не сильно. Главное, чтобы все было законно. Поэтому в Брянске начинают появляться новые рекламные конструкции, на этот раз согласованные.

Напомним, на незаконных рекламных щитах погорел бывший заместитель мэра Александр Зубов. Он отправился на три года колонии за взятку.

Кстати, позади здания торгового центра «Маяк» громоздят дополнительные площади, которые тоже беспощадно сносили в прошлые годы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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