2020-03-12T20:20:38+03:00
Политика

Борис Пайкин будет бороться за удержание цен на бензин в Брянской области

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Брянский депутат от ЛДПР в Госдуме Борис Пайкин.Брянский депутат от ЛДПР в Госдуме Борис Пайкин.
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Россиян не на шутку взволновало резкое падение нефтяных котировок. В свою очередь брянский депутат от ЛДПР в Госдуме Борис Пайкин подчеркнул,что основными мерами стабилизации экономики в данной ситуации станетудержание цены на бензин и ключевой ставки Центробанка в значениях, близких к нормальным.

«Цена на нефть изменилась, люди, разумеется, обеспокоены. У нас в стране, к сожалению, бытует правило - в любой непонятной ситуации поднимай цену на бензин. И это не может быть никак связано с реальной стоимостью черного золота, ее падением или ростом. Брянская область - аграрный регион. Скоро посевная, цены на ГСМ критически важны для ее успеха. Не говоря уже о многих других сферах жизни. Так что нужно в буквальном смысле слова бороться за цену на бензин, подключить все необходимые механизмы, в первую очередь административные, чтобы не допустить ее повышения. Это самый эффективный способ поддержать наши малые и средние предприятия не только в сельском хозяйстве, но и в других секторах. Еще один важный момент - кредитные ставки для бизнеса, потребительской и ипотечной сферы. Они тесно связны с ключевой ставкой Центробанка. Вырастет она - подорожают и кредиты. Этого допустить нельзя ни в коем случае».

По всем высказанным в заявлении пунктам Борис Пайкин подготовил и направил депутатские запросы на адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной и министра энергетики Александра Новака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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