Жители «Соснового бора» в Брянске потеряли надежду

12 Март 2020 2020-03-12T18:41:29+03:00

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В Брянске прошла очередная встреча жителей микрорайона «Сосновый бор». Горожане обеспокоены судьбой леса, который окружает их дома. Кроме того, земляков волнует социальная необустроенность, от которой страдают и взрослые, и дети. Представители застройщика встречу проигнорировали. С людьми пообщалась депутат Брянского районного совета от ЛДПР Ирина Грачевоа.

Компания «Надежда», заманивая людей покупать квартиры в «Сосновом бору», делала особый упор на экологическую составляющую и социальную инфраструктуру. В плане числился детский садик и даже искусственный водоем. На деле же, рассказали жители своему депутату, детский сад строить никто не собирается – будто бы нет места. В имеющихся дошкольных учреждениях мест для юных сосновоборцев тоже не предусмотрено.

Фото: ЛДПР.

Парадоксально, но там, где не нашлось площадки под детский садик, по мнению застройщика, вполне можно впихнуть еще одну многоэтажку. Жители показали деревья в окружающем лесу, которые, по их словам, намечены под вырубку. Эти действия и стали причиной бунта в «Сосновом бору», когда в борьбу людей за право на свежий воздух вмешался лично губернатор Александр Богомаз и заверил, что опасения людей напрасны.

Фото: ЛДПР.

На встрече жители обозначали и отсутствие других социальных благ от «Надежды»: освещенных дорожек и безопасных пешеходных переходов в микрорайоне, пункта полиции, кабинета участкового педиатра. Сейчас мамам с заболевшими детьми приходится по нескольку раз курсировать между поликлиникой в Большом Полпино и отделением на другом конце района, где принимают анализы и ведут прием узкие специалисты. Эти и другие вопросы были подняты на народном сходе. Ирина Грачева взяла на себя обязательства лоббировать интересы жителей «Соснового бора» в райсовете.

ИСТОЧНИК KP.RU