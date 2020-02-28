В Брянске опровергли информацию о подорожании проезда в маршрутках
В Брянске 28 февраля появилась информация о повышении стоимости проезда в маршрутных такси. Так, якобы с 1 марта одна поездка будет стоить не 20, а 25 рублей.
Однако эту информацию корреспонденту "КП" не подтвердили водители маршруток №44 и №49. К слову, в машинах перевозчиков нет объявлении о повышении цен.
В городских сообществах водители маршрутных такси также оставляли удивленные комментарии:
- Не несите чушь люди мы сами водители не знаем... Ни кто даже об этом не говорил, - пишет один из перевозчиков (орфография и пунктуация автора сохранены - Авт.).
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ИСТОЧНИК KP.RU