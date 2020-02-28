В Брянске опровергли информацию о подорожании проезда в маршрутках

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:21:29+03:00

К слову, в машинах перевозчиков нет объявлении о повышении цен. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске 28 февраля появилась информация о повышении стоимости проезда в маршрутных такси. Так, якобы с 1 марта одна поездка будет стоить не 20, а 25 рублей.

Однако эту информацию корреспонденту "КП" не подтвердили водители маршруток №44 и №49. К слову, в машинах перевозчиков нет объявлении о повышении цен.

В городских сообществах водители маршрутных такси также оставляли удивленные комментарии:

- Не несите чушь люди мы сами водители не знаем... Ни кто даже об этом не говорил, - пишет один из перевозчиков (орфография и пунктуация автора сохранены - Авт.).

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ИСТОЧНИК KP.RU