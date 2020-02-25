2020-02-25T16:23:59+03:00
Общество

В Унече парень на "БМВ" врезался в дерево: пострадал пассажир

Пострадавшему назначили домашнее лечение
Анна ЛЕВКИНА
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На брянской трассе парень на "БВМ" не справился с управлением и протаранил дерево.На брянской трассе парень на "БВМ" не справился с управлением и протаранил дерево.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Молодой человек на иномарке не справился с управлением и протаранил дерево в Унече ночью в понедельник, 24 февраля. Травмы получил его пассажир.

Дорожная авария произошла около 00.50 на улице Первомайской. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «БМВ 520ай» ехал со стороны улицы Иванова. Не справившись с управлением, он вылетел на правую обочину и протаранил дерево.

– Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнем безопасности, - рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. – В ДТП травмы получил 18-летний пассажир. У него диагностировали «осаднение кожи лица, ушиб левого плеча». Госпитализация не потребовалась.

Кстати, 24 февраля в Брянской области дорожно-транспортные происшествия, где есть пострадавшие, случались трижды. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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