В Дятьковском районе пенсионерка погибла под колесами иномарки
Пожилая женщина погибла в дорожно-транспортном происшествии в Дятьковском районе в понедельник, 24 февраля.
ДТП произошло около 22.02 на улице Пионерской в поселке Бытошь.
– По предварительной информации, пешехода сбил 29-летний водитель автомобиля «Хендай ай икс 35», следуя в сторону поселка Немеричи, – рассказали в региональной Госавтоинспекции. – 78-летняя пенсионерка внезапно вышла на проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте.
Кстати, всего 24 февраля в регионе зафиксировали три дорожных аварии с пострадавшими. Один человек погиб, двое получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU