2020-02-21T10:09:13+03:00
Происшествия

В Брянске с подозрением на коронавирус госпитализировали гражданку КНР

Пациентку сняли с поезда с высокой температурой
Ольга УМАРОВА
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Пассажирка ехала в поезде Киев-Москва.Пассажирка ехала в поезде Киев-Москва.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Под Брянском с подозрением на коронавирус сняли с поезда гражданку Китая. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Пассажирка ехала в поезде Киев-Москва. На станции Суземка у иностранки с помощью тепловизора обнаружили высокую температуру – 38. градусов.

Гражданку КНР сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу Брянска. Вагон №11, в котором ехала гражданка КНР, отцепили. А всех, кто там находился – 22 пассажира и два проводника – обследуют медики.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Брянске заподозрили коронавирус. Житель области с высокой температурой обратился к врачу 28 января. Выяснилось, что земляк недавно вернулся из Китая.

В медучреждении пациента полностью обследовали и взяли необходимые анализы. Исследования показали, что у брянца «свиной» грипп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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