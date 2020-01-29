У вернувшегося из Китая брянца заподозрили коронавирус
При обследовании диагноз не подтвердился
У брянца оказался «свиной» грипп.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске у туриста, вернувшегося из Китая, заподозрили коронавирус. Житель области с высокой температурой обратился к врачу 28 января. Туриста тут же госпитализировали в инфекционную больницу №1.
В медучреждении пациента полностью обследовали и взяли необходимые анализы. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, исследования показали, что у брянца «свиной» грипп.
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ИСТОЧНИК KP.RU