У вернувшегося из Китая брянца заподозрили коронавирус

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:47:45+03:00

При обследовании диагноз не подтвердился

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В Брянске у туриста, вернувшегося из Китая, заподозрили коронавирус. Житель области с высокой температурой обратился к врачу 28 января. Туриста тут же госпитализировали в инфекционную больницу №1.

В медучреждении пациента полностью обследовали и взяли необходимые анализы. Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, исследования показали, что у брянца «свиной» грипп.

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ИСТОЧНИК KP.RU