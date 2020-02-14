За хорошие поступки всегда нужно благодарить!

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:07:16+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области вручил благодарственные письма и памятные подарки инспекторам ОБ ДПС ГИБДД, которые задержали воров, укравших контейнер для раздельного сбора отходов.

Награждение полицейских, которые проявили гражданскую позицию и не только обратили внимание на необычное поведение мужчины и женщины, кативших сетчатый металлический контейнер по дороге в Володарском районе Брянска в канун нового года, но и задержали преступников, прошло сегодня, 14 февраля, в УМВД России по городу Брянску.

По словам старшего лейтенанта полиции Андрея Мефёда и лейтенанта полиции, инспектора ДПС ГИБДД Вадима Акимцева, воры, задержанные с поличным, оказались смекалистыми и на вопрос: «Откуда и куда везете контейнер?» - быстро нашли что ответить: «Нам дали задание сотрудники «Чистой планеты». Они подъехали на большой красной машине и поручили перевезти этот контейнер с одной площадки на другую!»

Конечно, подобных распоряжений региональный оператор по обращению с ТКО не давал. Как выяснилось, воры планировали обменять контейнер на спиртное, но им это не удалось. В отношении «доверенных лиц регионального оператора по обращению с ТКО» было возбуждено уголовное дело, и сейчас они находятся под следствием. В компании же «Чистая планета» решили наградить сотрудников ДПС за неравнодушие, активную гражданскую позицию и поддержание правопорядка на улицах города Брянска.

- Считаю, что за хорошие поступки обязательно нужно благодарить. И не важно, кто их совершил – обычный человек или сотрудник правоохранительных органов. Инспектора ГИБДД Андрей Мефёд и Вадим Акимцев, заметив подозрительную ситуацию, не проехали мимо на машине, а остановились и выяснили, что происходит. Спасибо всем сотрудникам полиции, которые честно служат России, поддерживают общественный порядок и заботятся о безопасности каждого из нас! – сказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Врио начальника УМВД России по городу Брянску Эдуард Шеенков в присутствии личного состава вручил отличившимся инспекторам почетные грамоты.

Вместе с тем, Андрей Мефёд и Вадим Акимцев героями себя не считают: «Любой человек, заметив необычную ситуацию на улице, не прошел бы мимо».

Напомним, региональный оператор по обращению с ТКО летом прошлого года вручил смартфон нового поколения и благодарственное письмо жительнице Брянска, которая помогла по горячим следам задержать преступников , укравших контейнер для раздельного сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU