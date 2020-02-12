Брянскому убийце сотрудников спецсвязи дали пожизненный срок

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:21:55+03:00

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В среду, 12 февраля, в Брянске вынесли приговор убийце двух сотрудников спецсвязи. В суде Александр Ефимов полностью признал свою вину. Ему назначили пожизненное заключение в колонии особого режима.

Кроме того, каждому из потерпевших осужденный должен выплатить миллион рублей.

Напомним, громкое преступление всколыхнуло Брянск в сентябре прошлого года. Ночью 20 сентября в офисе спецсвязи на улице Речной нашли убитыми двоих сотрудников: дежурного и его помощника.

Предполагаемого убийцу задержали на следующий день. Им оказался 31-летний водитель-фельдъегерь Александр Ефимов. Как установили в суде, в тот день злоумышленник не работал, но воспользовался доверием своих сослуживцев и прошел на охраняемый объект. Александр Ефимов взял из шкафа для переодевания пистолет коллег и расстрелял их. После того, он забрал оружие, ключи и отправился в хранилище за деньгами. Там он обнаружил почти 13,9 миллиона рублей.

Как рассказал обвиняемый еще во время следствия, на преступление он пошел из-за долгов. Другого шанса рассчитаться по кредитам он не видел.

Брянца обвинили в пяти преступлениях: убийстве с разбойным нападением, разбое в особо крупном размере, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, хищении огнестрельного оружия и незаконном его хранении.

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ИСТОЧНИК KP.RU