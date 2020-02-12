Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП под Брянском

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:41:46+03:00

По версии следствия, водитель «Форд Фокуса» выехал на "встречку". Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Брянская полиция разыскивает свидетелей автоаварии, в которой погиб 48-летний водитель. Мы уже писали, что трагедия произошло днем 31 января в Брянском районе на украинской трассе.

По версии следствия, водитель «Форд Фокуса» выехал на встречную полосу и врезался в «Опель Инсигния».

- Водитель «Форда» скончался на месте, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – С тяжелыми травмами госпитализировали 35-летнего мужчину, который находился за рулем «Опеля».

УМВД России по Брянской области просит очевидцев ДТП, а также граждан, которые что-либо знают о происшествии, обратиться в полицию по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61-а, каб. 5 либо по телефонам 8 (4832) 67-03-53, 67-03-61.

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ИСТОЧНИК KP.RU