На брянской трассе в ДТП погиб водитель легковушки
В Брянском районе столкнулись две легковушки. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ДТП произошло в пятницу, 31 января, около полудня, на киевской трассе.
На место выехали пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой. По предварительным данным, в аварию попали «Форд» и «Опель».
- Есть пострадавшие, - говорят в МЧС. – Спасателям пришлось извлекать раненых их разбитых машин.
Как удалось узнать корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске», в ДТП погиб водитель «Форда». Еще два человека пострадали.
В региональной Госавтоинспекции ЧП пока не комментируют.
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ИСТОЧНИК KP.RU