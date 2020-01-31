На брянской трассе в ДТП погиб водитель легковушки

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:34:07+03:00

Еще два человека пострадали

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В Брянском районе столкнулись две легковушки. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ДТП произошло в пятницу, 31 января, около полудня, на киевской трассе.

На место выехали пожарные, спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой. По предварительным данным, в аварию попали «Форд» и «Опель».

- Есть пострадавшие, - говорят в МЧС. – Спасателям пришлось извлекать раненых их разбитых машин.

Как удалось узнать корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске», в ДТП погиб водитель «Форда». Еще два человека пострадали.

В региональной Госавтоинспекции ЧП пока не комментируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU