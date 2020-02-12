2020-02-12T12:46:14+03:00
Общество

В Клинцах на бухгалтера детской школы искусств завели два уголовных дела

По версии следствия, работница присвоила себе 117 тысяч рублей
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В Клинцах бухгалтера детской школы искусств имени Е.М. Беляева заподозрили в присвоении денег. Нарушение закона выявила прокуратура во время проверки документов.

По словам правоохранителей, сотрудница взяла себе 117 тысяч рублей.

Материалы проверки направили следователям. На бухгалтера завели два уголовных дела по статье "Присвоение или растрата", сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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