В Брянске в ДТП со скорой и маршруткой пострадали шесть человек
В Брянске после столкновения скорой помощи и маршрутки №47 за медицинской помощью обратились шесть человек.
Все случилось около 9.00 в районе дома № 108 по проспекту Московскому.
- По предварительной версии, водитель автомобиля скорой помощи ехал с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора машина столкнулась с маршрутным такси № 47.
В медицинские учреждения для определения тяжести травм доставили шесть человек: двух пассажиров маршрутки, водителя, двух фельдшеров и пассажира скорой помощи.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они установят причины и обстоятельства происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU