2020-02-12T11:30:49+03:00
Происшествия

В Брянске в ДТП со скорой и маршруткой пострадали шесть человек

Их доставили в медицинские учреждения для определения тяжести травм
Мария Дедкова
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На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они установят причины и обстоятельства происшествия.На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они установят причины и обстоятельства происшествия.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске после столкновения скорой помощи и маршрутки №47 за медицинской помощью обратились шесть человек.

Все случилось около 9.00 в районе дома № 108 по проспекту Московскому.

- По предварительной версии, водитель автомобиля скорой помощи ехал с включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора машина столкнулась с маршрутным такси № 47.

В медицинские учреждения для определения тяжести травм доставили шесть человек: двух пассажиров маршрутки, водителя, двух фельдшеров и пассажира скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они установят причины и обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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