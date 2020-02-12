В Брянске на проспекте Московском столкнулись маршрутка и скорая
По предварительной информации, в ДТП пострадали несколько человек
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске на проспекте Московском столкнулись скорая помощь и маршрутка №47. ДТП произошло утром 12 февраля в Фокинском районе у остановки «Завод Литий». Машины получили серьезные механические повреждения.
На месте автоаварии работают сотрудники ГИБДД, медики. Они оказывают помощь пострадавшим.
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ИСТОЧНИК KP.RU