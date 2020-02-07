2020-02-07T18:04:22+03:00
Политика

В Брянске горожане пригласили депутата в баню

На улице Пушкина прошло собрание работников парной и их встревоженных клиентов
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На улице Пушкина собрались работники парной и их взволнованные клиенты.На улице Пушкина собрались работники парной и их взволнованные клиенты.
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Серьезное волнение у жителей Володарского района вызвал случившийся на днях переход МУП «Брянские бани» на улице Пушкина в аренду сети «Добрыня». В результате экспансии «Добрыни» на Первый Брянск весь персонал бани остался без работы, а их клиенты – без банно-душевого блока на третьем этаже. Помочь как-то урегулировать ситуацию они пригласили своего депутата в областной Думе, представителя фракции ЛДПР Михаила Аминтазаева. Встреча прошла 7 февраля у стен некогда родного для них заведения.

Как рассказали люди депутату, на третьем этаже володарской бани традиционно мылись социально незащищенные слои населения. Это самое «народное» отделение со скамьями и шайками, что удобно, в том числе, и для инвалидов – в расположенном ниже душевом блоке им мыться затруднительно. Да и не по карману – билет на второй этаж значительно дороже. К тому же баню окружает сеть улиц частного сектора, где далеко не в каждом доме есть своя ванная комната. Пропускная способность «секвестированной» бани с закрытием третьего этажа снизилась на две трети, на всех мест может не хватить – переживают местные жители.

«Мы понимаем, что во главе угла всякого бизнеса должна стоять рентабельность и окупаемость, - комментирует итоги встречи Михаил Аминтазаев. – Но и социальную ответственность бизнес все же тоже должен нести. И здесь нельзя пренебрегать интересами малоимущих, ветеранов, инвалидов и других социально незащищенных слоев населения. Новый арендатор обещает сохранить для них сниженные цены, и я возьму это под личный контроль. Но остается вопрос удобства получения услуг бани, возникший в связи с закрытием третьего этажа, его надо как-то решать. В ближайшее время мы с коллегами-депутатами рассмотрим ситуацию с баней на улице Пушкина на Комитете Брянской областной Думы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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