Брянский облсуд не смягчил приговор похитителям 350 тонн дизтоплива

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:32:23+03:00

Виновные проведут в колониях от 4 до 7 лет и заплатят крупные штрафы

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Вступил в законную силу приговор 12 участникам организованной группы, похитивших более 350 тонн дизельного топлива из нефтепровода в Карачевском районе. Апелляционную жалобу осужденных Брянский областной суд не удовлетворил.

Напомним, в состав преступной группы входили жители Брянской, Новгородской, Орловской, Калининградской и Ленинградской областей. Подельники провели незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и летом 2018-го похитили более 350 тонн дизельного топлива на сумму свыше 17 миллионов рублей.

Перед судом они предстали еще в сентябре прошлого года. Они получили от четырех до семи лет колонии общего режима, со штрафом от 500 до 800 тысяч рублей. Также в доход государства забрали более полутора миллионов рублей, изъятых у них же.

- Не согласившись с приговором, осужденные и их защитники обжаловали его в апелляционном порядке, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Однако вышестоящий суд не нашел оснований для удовлетворения жалоб и оставил приговор без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU