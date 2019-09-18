В Брянской области осудили 12 похитителей дизтоплива

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-18T18:15:58+03:00

В законную силу приговор еще не вступил. Фото: Иван ВИСЛОВ

Банде дали от четырех до семи лет колонии

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В Брянской области вынесли приговор банде, укравшей из нефтепровода более 350 тонн дизельного топлива. Как установил суд, к преступлению участники межрегиональной группировки готовились с лета 2017 года.

Они сделали незаконную врезку в магистральный нефтепровод, который проходит в Карачевском районе. Двухкилометровый отвод оборудовали насосами, емкостью для накопления горючего, которое выходило прямо на федеральную трассу для перекачки в бензовоз.

- Похищаемое топливо сбывали в Смоленской области, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Всего за июнь-июль 2018 года сообщники похитили более 350 тонн дизельного топлива на сумму свыше 17 миллионов рублей.

За кражу из нефтепровода осудили 12 участников банды. Это жители Брянской, Новгородской, Орловской, Калининградской и Ленинградской областей. Они получили от четырех до семи лет колонии общего режима, со штрафом от 500 до 800 тысяч рублей.

Кроме того, в доход государства забрали более полутора миллионов рублей, изъятых у участников группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU