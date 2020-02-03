2020-02-03T18:50:43+03:00
Общество

В Брянске ограничат движение из-за открытия детского сада

На торжественную церемонию приедет глава Совфеда Валентина Матвиенко
Ольга УМАРОВА
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Исключение сделают для автомобилей спецслужб.Исключение сделают для автомобилей спецслужб.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В центре Брянска 3 и 4 февраля ограничат движение и парковку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Такие меры связаны с открытием нового детского сада «Левушка» на улице Романа Брянского. Напомним, "Левушка" стал одним из семи дошкольных учреждений Брянска, который не успели сдать до нового года. На торжественную церемонию ждут председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко.

В понедельник, 3 февраля, с 20.00 нельзя будет проехать к новому детсаду. Ограничение также коснется дороги в районе домов №№8, 8/1 и 10 по улице Романа Брянского.

А во вторник, 4 февраля, с 7.00 до 17.30 ограничат проезд возле домов №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина, по улицам Базарной и Харьковской (от улицы Куйбышева до Комсомольской).

- Исключение сделают для автомобилей спецслужб, - рассказали в пресс-службе Брянской гордминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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