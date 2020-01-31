В Брянске готовят к открытию «просроченные» детсады

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:19:58+03:00

С открытием 6 ясельных пристроек и 1 детского сада в городе появятся 530 дополнительных мест для малышей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске готовят к открытию шесть ясельных пристроек и один детский сад, двери которых должны были распахнуть еще в декабре.

Строители завершили работы и благоустройство. Сейчас, как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, проводятся последние процедуры, связанные с оформлением документации.

С открытием 6 ясельных пристроек и 1 детского сада в городе появятся 530 дополнительных мест для малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU