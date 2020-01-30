Экс-губернатор Юрий Лодкин стал почетным гражданином Брянской области
Политику вручили соответствующий знак
Церемония прошла 30 января на очередном заседании регионального парламента.Фото: Мария Дедкова
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Бывший губернатор Юрий Лодкин стал полноправным почетным гражданином Брянской области. В торжественной обстановке ему вручили почетный знак. Церемония прошла 30 января на очередном заседании регионального парламента.
Политика поздравил действующий глава области Александр Богомаз. Юрий Лодкин поблагодарил за высокую оценку своей работы.
Напомним, решение о признании экс-губернатора почетным гражданином области депутаты приняли еще 27 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU