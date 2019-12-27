Бывший губернатор Юрий Лодкин стал почетным гражданином Брянской области
Такое решение приняли депутаты
Юрий Лодкин побывал в гостях у "Комсомольской правды" в Брянске"Фото: Елена РАКОВА
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Экс-губернатору Брянщины Юрию Лодкину присвоили звание почетного гражданина области. Такое решение приняли депутаты 27 декабря на последней в этом году сессии облдумы.
Напомним, с 1998-й по 2004 год Юрий Лодкин был губернатором Брянской области. Он является членом Союза журналистов и Союза писателей России. Был награжден орденом Дружбы, двумя орденами Русской Православной Церкви и различными медалями.
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ИСТОЧНИК KP.RU