Бывший губернатор Юрий Лодкин стал почетным гражданином Брянской области

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-27T14:09:55+03:00

Юрий Лодкин побывал в гостях у "Комсомольской правды" в Брянске" Фото: Елена РАКОВА

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Экс-губернатору Брянщины Юрию Лодкину присвоили звание почетного гражданина области. Такое решение приняли депутаты 27 декабря на последней в этом году сессии облдумы.

Напомним, с 1998-й по 2004 год Юрий Лодкин был губернатором Брянской области. Он является членом Союза журналистов и Союза писателей России. Был награжден орденом Дружбы, двумя орденами Русской Православной Церкви и различными медалями.

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ИСТОЧНИК KP.RU