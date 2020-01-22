2020-01-22T16:56:35+03:00
Общество

БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями

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«Мир звуков»: широкий ассортимент, доступные цены.«Мир звуков»: широкий ассортимент, доступные цены.
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Центр слухопротезирования оказывает обширный перечень услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации:

*Подбор, настройка, продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

*Снятие аудиограммы

*Изготовление индивидуальных ушных вкладышей

*Реализация технических средств реабилитации для инвалидов в широком ассортименте

* Ортопедическая обувь из натуральной кожи в наличии и под заказ (мужская, женская, детская)

Приезжайте в центр, здесь вы подберете все необходимое за улучшения качества жизни вашим родным и близким.

г.Брянск,ул.Советская,д.1

Советский район, возле стадиона «Динамо»

Тел.8(4832)64-44-73

ЛО-32-01-000498 от 5.04.2012г. на осуществление медицинской деятельности

ЛО-32-02-000392 от 30.03.2012г.на осуществление фармацевтической деятельности

Товар сертифицирован.Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИСТОЧНИК KP.RU

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