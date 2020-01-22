БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями
Центр слухопротезирования оказывает обширный перечень услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации:
*Подбор, настройка, продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
*Снятие аудиограммы
*Изготовление индивидуальных ушных вкладышей
*Реализация технических средств реабилитации для инвалидов в широком ассортименте
* Ортопедическая обувь из натуральной кожи в наличии и под заказ (мужская, женская, детская)
Приезжайте в центр, здесь вы подберете все необходимое за улучшения качества жизни вашим родным и близким.
г.Брянск,ул.Советская,д.1
Советский район, возле стадиона «Динамо»
Тел.8(4832)64-44-73
ЛО-32-01-000498 от 5.04.2012г. на осуществление медицинской деятельности
ЛО-32-02-000392 от 30.03.2012г.на осуществление фармацевтической деятельности
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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