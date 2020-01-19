2020-01-19T11:56:48+03:00
Общество

Подробности ДТП в Супоневе: один из водителей оказался пьяным

В автоаварии пострадали три человека
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло 18 января в селе Супонево. Здесь около половины пятого вечера столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации, 38-летний водитель ВАЗа-24043 на перекрестке не учел дистанцию до двигавшегося впереди ВАЗа-21102.

В ДТП, как пояснили в областной Госавтоинспекции, пострадали трое. Водитель ВАЗа-24043 получил ушибы груди и локтя. Пассажиры другого автомобиля 23 и 32 лет также получили ушибы. Всех их после осмотра медиков отпустили домой с назначением лечения.

Во время проверки выяснилось, что 38-летний автомобилист в момент ДТП был пьяным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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