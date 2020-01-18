2020-01-18T21:33:09+03:00
Происшествия

В Супоневе разбились две легковушки

На место выехали экстренные службы
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"
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На подъезде к Брянску, в селе Супонево, произошло ДТП. Около пяти часов вечера 18 января пред светофором столкнулись два легковых автомобиля.

По словам очевидцев, участниками автоаварии стали водители двух автомобилей ВАЗ. Машины получили серьезные механические повреждения.

На место ДТП прибыли медики, полицейские и сотрудники МЧС. Как пишут в соцсетях, пострадали двое.

Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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