Борьбу с треногами «завязал» брянский бизнесмен Вечеров

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:32:41+03:00

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В прошлом году с казенным учреждением «Безопасный регион» брянский предприниматель Андрей Вечеров заключил договор частно-государственного партнерства по установке и обслуживанию передвижных камер фотовидеофиксации .На протяжении шести месяцев с устанавленных передвижных треног, скрытых от водителей он и его операторы исправно собирали штрафы за превышение скоростного режима.Тем самым частники превратили камеры в прибыльное средство по выкачиванию денег из карманов автомобилистов.

В декабре 2019 года контракт с коммерсантом подошел к концу. В Брянской области был объявлен электронный аукцион на оказание услуг по обеспечению работы передвижных фоторадарных комплексов.

Начальная - она же максимальная - цена контракта, судя по размещенной на сайте Госзакупок документации, на три месяца работы камер составила 2 миллиона 857 тысяч 680 рублей. Заявленный час работы одной треноги в таком случае обходится налогоплательщикам в 360 рублей. День работы треноги – более 2,2 тысячи рублей, а в месяц набегает около 68 тысяч. Такие расценки весьма прибыльны.

Заявку подал и предприимчивый Андрей Вечеров. Однако он оказался не единственным участником аукциона. Конкуренцию ему составило ООО «Азимут» с пропиской в столице Татарстана. Прием заявок на участие в торгах закончился 13 декабря. После их рассмотрения формально в аукционе победил брянский коммерсант. Он предложил за свои услуги 1 миллион 686 тысяч 31 рубль в квартал, тогда как фирма из Татарстана «Азимут» – за 1 миллион 828 тысяч 915 рублей. Однако затем произошло следующее:. по всей видимости, господин Вечеров во время аукциона попросту сбивал цену, и в итоге переоценил свои возможности. Тянул брянец до последнего, размышлял, стоит ли подписывать контракт, учитывая пристальный интерес к своей персоне и к проблеме треног в целом со стороны водительского сообщества, общественности и СМИ.

Не последнюю роль сыграла и акция Брянского регионального отделения ЛДПР, инициатором которой выступил депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин и конечно вмешательство в ситуацию депутата Госдумы Бориса Пайкина, который обратился к начальнику регионального УМВД и в Генеральную прокуратуру с требованием организовать на территории области проверку фактического расположения и соблюдения правил установки и эксплуатации треног с камерами, принадлежащих коммерческим структурам. За всем этим последовали прокурорские проверки, которые выявили ряд нарушений. Возможно, пристальное внимание со стороны надзорного ведомства к такого рода бизнесу сподвигло брянского коммерсанта «сдать позиции». В преддверии новогодних праздников,а именно 26 декабря состоялось заседание конкурсной комиссии, которая признала, что победивший в ходе аукциона Вечеров уклонился от заключения контракта с «Безопасным регионом» и не выполнил требования статьи 83.2 Федерального закона №44-ФЗ. То есть он не представил заказчику подписанный проект контракта в отведенный срок.

Именно по этой причине Брянская область благополучно встретила Новый год и Рождество без передвижных камер фотовидеофиксации. А уже после череды праздников, 10 января, заказчик ГКУ БО «Безопасный регион» подписал контракт на оказание услуг по обеспечению работы треног уже с другим участником аукциона, признанным победителем, - ООО «Азимут» из Казани. Так что теперь уже новому хозяину «трехногих бандитов» захочется наверстать упущенную в январе выгоду, чтобы выполнить условия сделки по добыванию штрафов с брянских водителей. А автомобилистам вновь придется пристальнее вглядываться в обочины в поисках скрытых камер фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU