2020-01-17T11:07:50+03:00
Общество

Брянскую сауну, в которой погиб ребенок, закрыли до окончательного решения суда

Опасную парилку разместили на первом этаже многоэтажки
Ольга УМАРОВА
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Трагедия произошла вечером 27 октября 2019 в одной из саун Советского района Брянска.Трагедия произошла вечером 27 октября 2019 в одной из саун Советского района Брянска.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В суде потребовали закрыть брянскую сауну, в которой погибла годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как показала проверка, сауну и бассейн установили с нарушением требований пожарной безопасности. А именно: помещение находится на первом этаже жилого многоквартирного дома.

Нашли и другие нарушения: неисправная пожарная сигнализация, заставленные мебелью пути эвакуации и прочее.

- Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о том, чтобы оборудование бассейна и сауны демонтировали, а заведение закрыли до устранения нарушений, - рассказали в прокуратуре.

Суд заявление поддержал и сауну закрыли – до принятия окончательного решения.

Напомним, трагедия произошла вечером 27 октября 2019 в заведении на улице Дуки. В бассейне посетители нашли тело годовалой девочки. По предварительной информации, малышка была в сауне с матерью, и взрослые не уследили за ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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