2019-10-28T12:35:52+03:00
Происшествия

Брянские следователи завели уголовное дело по факту гибели годовалой девочки в сауне

В заведении малышка оказалась с матерью
Мария Дедкова
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Тело малышки нашли в бассейне.Тело малышки нашли в бассейне.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Брянске следователи завели уголовное дело по факту трагедии с ребенком в сауне. Все случилось вечером 27 октября в заведении на улице Дуки.

В бассейне посетители нашли тело годовалой девочки. По предварительной информации, малышка была в сауне с матерью. Взрослые не уследили за ребенком.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Обстоятельства гибели несовершеннолетней выясняют. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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