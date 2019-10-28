В Брянске в сауне утонул ребенок
По факту случившегося проводят проверку
Правоохранители выяснят, что стало причиной гибели ребенка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянске в одной из саун утонула несовершеннолетняя девочка. Трагедия, как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", произошла 27 октября.
По факту ЧП правоохранители проводят проверку. Они выяснят, что стало причиной гибели ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU