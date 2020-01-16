Брянские защитники природы могут получить премию имени Лоры Уильямс

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:31:26+03:00

В брянскую деревню Чухраи американский эколог приехала больше 20 лет назад. Фото: заповедник "Брянский лес"

Американский эколог была одной из основательниц Фонда дикой природы России

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Брянские экологи могут претендовать на премию имени Лоры Уильямс, которая больше 20 лет жила и работала в нашем регионе. Об этом сообщает сайт Фонда дикой природы России.

Премию имени Лоры Уильямс будут присуждать молодым специалистам, которые добились успехов в деле охраны дикой природы России. Кандидаты – экологи до 35 лет.

Номинироваться могут и брянцы. Размер премии - 500 тысяч рублей.

Напомним, что американский эколог Лора Уильямс трагически погибла в Суземском районе Брянской области в октябре 2018 года.

- Лора была очень энергичным, гармоничным и жизнерадостным человеком, - говорит супруг Лоры Вильямс, фотограф-натуралист Игорь Шпиленок.- Я очень рад, что премию, названную в ее честь, будут вручать именно молодым людям, таким же энергичным и красивым. Хочется верить, что эта премия принесет много пользы делу охраны природы.

Заявку можно подать на странице премии до 9 марта 2020 года. Победителей назовут в конце марта этого года.

СПРАВКА «КП»

Лора Уильямс родилась в США, штат Колорадо. Боролась за сохранение дикой природы, участвовала в открытии первого российского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 1993 году в Москве.

В брянскую деревню Чухраи американский эколог приехала больше 20 лет назад. Здесь Лора познакомилась с будущим мужем – фотографом-натуралистом, основателем и первым директором заповедника «Брянский лес» Игорем Шпиленком. У них родилось двое детей, Андрей и Макар.

После окончания работы в фонде Лора Вильямс продолжала заниматься охраной природы. Эколог даже разработала собственную методику личностных тренингов, главная идея которых в партнерском отношении и уважении человека и лошади. Ее последний проект был посвящен реабилитации больных детей посредством общения с лошадьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU