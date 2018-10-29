Жена основателя заповедника «Брянский лес» погибла, упав с лошади

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-29T12:52:38+03:00

В брянскую деревню Чухраи американский эколог приехала больше 20 лет назад. Фото: Ольга МЕДВЕДЕВА

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В воскресенье, 28 октября, трагически погибла всемирно известный эколог и супруга основателя заповедника «Брянский лес» 49-летняя Лора Уильямс. Об этом Игорь Шпиленок сообщил на своей странице в социальной сети:

«Слова не подбираются... Лора ушла. Навсегда. Несчастный случай при обучении лошади».

На своей виртуальной странице Игорь Шпиленок опубликовал последний прижизненный снимок Лоры, под которым друзья и коллеги продолжают оставлять прощальные комментарии.

Фото: vk.com, Игорь Шпиленок.

- Лора объезжала лошадь и упала, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды в Брянске» заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Брянский лес» Екатерина Пилютина. – После этого трехлетнее животное еще и наступило на нее.

Лора Уильямс родом из США, штат Колорадо. Боролась за сохранение дикой природы, участвовала в открытии первого российского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 1993 году в Москве.

В брянскую деревню Чухраи американский эколог приехала больше 20 лет назад. Здесь Лора познакомилась с будущим мужем – фотографом-натуралистом, основателем и первым директором заповедника «Брянский лес» Игорем Шпиленком. У них родилось двое детей, Андрей и Макар.

Лошади для Лоры были большой любовью. Она не только профессионально занималась их обучением, но и помогала другим людям преодолеть страх перед этими животными. Эколог даже разработала собственную методику личностных тренингов, главная идея которых в партнерском отношении и уважении человека и лошади.

Похороны Лоры Уильямс пройдут в деревне Чухраи во вторник, 30 октября.

Редакция «Комсомольской правды» в Брянске» приносит соболезнования родным и близким Лоры Уильямс.

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