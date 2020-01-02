В новогоднюю ночь-2020 на улицы Брянска вышли больше трех тысяч горожан

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:35:24+03:00

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В новогоднюю ночь-2020 в праздничных гуляньях на улицах Брянска участвовали больше трех тысяч горожан. Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, в Советском районе одновременно работали три новогодние площадки. Там для брянцев устроили веселые конкурсы, сказочные персонажи водили хороводы с детьми и взрослыми. Дед Мороз и Снегурочка с удовольствием фотографировались со всеми желающими, а за новогодние стихи раздавали подарки. В праздничную ночь для жителей спели коллективы "Раздолина", "Созвучие", "Околица".

Театрализованные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также праздничные дискотеки прошли во всех районах города - в новогоднюю ночь в Брянске работали 16 площадок.

Как уточнили в Управлении по делам гражданской обороны и защите населения от ЧС города Брянска, праздничная ночь прошла спокойно, без чрезвычайных ситуаций.

А новогодние гулянья в Брянске продлятся до 9 января. Куда сходить на новогодних каникулах, и, что посмотреть в городе, читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU