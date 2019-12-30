Новогодние праздники 2019-2020 в Брянске: программа мероприятий, куда сходить

Брянцы совсем скоро будут наслаждаться самыми длинными выходными в году. На новогодние праздники для жителей нашего региона подготовили театральные спектакли, выставки, цирковые представления и многое другое. Мы подскажем, как интересно провести январские каникулы.

БАЛЕТ

«Щелкунчик»

Завораживающий танец снежинок, красочные костюмы, узнаваемая с первых нот музыка Чайковского… Самую волшебную новогоднюю историю подарит московский театр «Корона Русского Балета». Художественный руководитель - кавалер ордена Дягилева II степени «За пользу Русской культуре» Анатолий Емельянов.

В основе балетной постановки - сказка немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». С момента создания в 1816 году сюжет произведения не раз меняли для разных спектаклей. Но главные его ценности – добро, бесстрашие, истинная красота – остаются неизменными. (0+).

КЗ «Дружба», 3 января в 17.00

КОНЦЕРТ

«Хор Марио Бустилло»

Новогодний концерт Брянского городского академического хора под управлением заслуженного артиста России Марио Бустилло уже стал доброй традицией.

Прославленный брянский коллектив является лауреатом международных конкурсов. Вот уже 20 лет артисты выступают по всему миру, неизменно даря слушателям заряд бодрости и хорошего настроения.

В праздничной программе – хиты мировой эстрадной музыки, любимые и знакомые многим мелодии. Проведите последний день уходящего года с прекрасной музыкой! (6+)

КЗ «Дружба», 31 декабря в 18.30

«ЗВЕЗДЫ ВИА 70-80-х»

«Листья желтые», «Синяя вечность», «Не минуты покоя», «Беловежская пуща», «Вологда», «Олеся »…В «Дружбе» пройдет большой гала-концерт «ЗВЕЗДЫ ВИА 70-80-х».

На одной сцене соберутся солисты легендарных коллективов, заслуженные артисты СССР и России: Анатолий Алешин («Веселые ребята»), Михаил Долотов («Песняры», ВИА «Надежда») и золотой голос ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. Музыканты исполнят композиции, которые стали настоящим культурным достоянием нашей Родины. И возродят светлые воспоминания о детстве, молодости, первой влюбленности…6+)

КЗ «Дружба», 4 января в 17.00

«Let It Snow!»

С традиционным новогодним концертом в Брянске - знаменитый российский джаз-бэнд «Фонограф» Сергея Жилина. Вот уже почти десять лет коллектив отправляется в праздничный тур по России.

Первое выступление «Фонографа» прошло 36 лет назад. С тех пор коллектив стал одним из самых востребованных джазовых команд страны. Бессменный лидер - пианист, дирижер, композитор и педагог, заслуженный артист России Сергей Жилин.

На концерте в «Дружбе» прозвучат всеми любимые новогодние и рождественские песни, фортепианные и оркестровые композиции, а также захватывающие импровизации. (6+).

КЗ «Дружба», 5 января в 19.00

«Бабкины внуки»

Знаменитый брянский ансамбль подарит землякам большой праздничный концерт. Прозвучат народные «хиты»: «Когда мы были на войне», «Донские казаки», «Роза», «Не для меня», «Ой, то не вечер» и многие другие с детства знакомые песни.

«Бабкины внуки» хорошо известны за пределами брянской и российской сцены. После победы во всероссийском марафоне регионов России «Сочи-2014», артисты получили приглашение в олимпийский Лондон. С тех пор коллектив много гастролирует по миру, но не забывает и о брянских слушателях. (0+).

ДК БМЗ, 5 января в 19.00

ВЫСТАВКИ

«Снова на родине. Портреты земляков»

Выставка живописных работ Народных художников СССР и России Алексея и Сергея Ткачевых. Портреты, вошедшие в экспозицию выставки, проникнуты глубоким уважением к своим землякам, простым людям. В изображении каждого человека - особая глубина и выразительность.

Братья Ткачевы родились недалеко от Брянска, в деревне Чучуновка. Деревня Вщиж, Овстуг – красивейшие места родного края - нашли отражение во многих картинах. В дальнейшем прославленные земляки узнали и полюбили многие места родной страны, но как сами не раз отмечали художники: «Всегда тянуло нас на нашу Брянщину, ведь здесь наши корни, наши истоки». (0+)

Художественный музей

«Свет»

В музее братьев Ткачевых открылась выставка «Свет». Экспозиция посвящена одноименному полотну, которое Алексей и Сергей Ткачевы написали в начале 70-х годов прошлого века.

Картина рассказывает о родной среде, связи поколений, социальных изменениях в деревенской жизни. Вот как определили ее главную идею сами художники: «Важно в раскрытии темы показать ломку характера крестьянина. Стремление к свету, к свободе, к знаниям всегда было в душе народа. Мы взяли старого крестьянина – может быть, это наш дед. Он уже почти ничего не видит, мутные глаза – это Россия прошлого. Старый крестьянин смотрит на лампочку, как на чудо – с недоверием и восторгом. А молодая женщина в красном с ребенком на руках – это новая нарождающаяся Россия. Ей принадлежит будущее»… (0+)

Выставочный зал, с 26 декабря

ТЕАТР

«Отважный щенок Бенджамин»

В драмтеатре – премьера. Волшебный мюзикл для всей семьи «Отважный щенок Бенджамин» подарила брянским зрителям белорусский автор Елена Атай. А «подыграл» брянский композитор Александр Стрекалов.

… В стае брошенных собак появляется щенок Бенджамин, у которого верное и отважное сердце. Что если людям станет понятен собачий язык? Они услышали бы тысячи рассказов о храбрости и трусости, верности и предательстве, непонимании, любви и безразличии… Все эти «хвостатые» истории исполнят артисты театра.

А еще юных зрителей ждет хоровод у новогодней елки! (6+)

Брянский драмтеатр, 30 декабря в 13.00, 2, 4, 5 января в 10.00 и 13.00

«Щелкунчик и мышиный король»

Брянский Театр юного зрителя представляет самую новогоднюю сказку по произведению Эрнста Теодора Гофмана.

...Щелкунчик - игрушка для раскалывания орехов. Но он был таким не всегда. В уродца Щелкунчика превратила злая королева Мышильда. Чтобы вернуть прежний облик, он должен победить Мышиного короля и добиться сердца прекрасной дамы – девочки Мари, которая сумела разглядеть его доброе и храброе сердце…

Новогодним сюрпризом станет выход на сцену Деда Мороза и Снегурочки. (0+)

КЗ «Дружба», 2 января в 11.00, 14.00 и 17.00

«Кот в сапогах»

Всеми любимая сказка Шарля Перро – в современном ключе

…Ненасытный людоед, «миллионер, всем ребятам пример», покушается на, и без того небольшое, наследство сына мельника Жака. Аппетит Людоеда пробуждается только тогда, когда он видит что-то, что можно прибрать к рукам. Кто же защитит Жака? Верный Кот в сапогах готов бороться за справедливость!

Роскошные костюмы, оригинальный грим и яркие декорации создадут праздничную атмосферу. А новогодним сюрпризом станет выход на сцену Деда Мороза и Снегурочки. (0+)

КЗ «Дружба», 3 января в 10.00

«Золушка»

Фея-крестная помогает Золушке, уставшей от бесконечных придирок мачехи и сестер, попасть на бал. Из тыквы по волшебству получается прекрасная карета, готов и невероятной красоты наряд – платье и хрустальные туфельки.

На балу в прелестную Золушку влюбляется принц. Но часы скоро пробьют полночь, и карета снова превратится в тыкву...

Это история о том, что доброта, отзывчивость и скромность никогда не выйдут из моды. Красочные костюмы и декорации помогут перенестись на страницы всеми любимой сказки. Перед спектаклем маленьких зрителей ждет новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. (0+)

ДК БМЗ, 3 января, 14.00 и 17.00

«Снежный цветок»

В канун Нового года все лесные жители заняты подготовкой к празднику. И вот несчастье – Медвежонок тяжело заболел. Никакие лекарства ему не могут помочь. Разве что… неведомый волшебный цветок! Но вот где его найти?

Маленький и храбрый Ежик отправляется в опасное путешествие, чтобы найти лекарство и спасти друга. Это спектакль о том, что никогда нельзя терять надежду. (0+)

Театр кукол, 31 декабря в 11.00

«Три поросенка» автор фото: Брянский кукольный театр

…Чтобы защититься от злого волка, поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф строят себе домики. Вот только материалы используют разные. Домик из соломы и деревянную хижину хищник рушит без труда. А вот каменное жилище ему оказывается не по зубам и становится надежным прибежищем для всех трех поросят.

Перед спектаклем маленьких зрителей ждет новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. (0+)

Театр кукол, 2 января в 11.00, 13.30 и 17.00

ЦИРК

«Песчаная сказка»

В Брянском цирке – новогодняя программа! Цирковой спектакль «Песчаная сказка» представляет заслуженный артист России Гия Эрадзе.

Зрителей ждет путешествие в самое сердце Востока. Холодные ночи пустыни и тепло оазиса, юмор, музыка и чудеса…

На арену выйдут белоснежные самоедские лайки, далматинцы и шпицы, верблюды, обезьяны, попугаи, павлины и… птица-носорог! Главный сюрприз шоу - единственный в мире аттракцион с тремя гиппопотамами от Тофика и Людмилы Ахундовых. Никого не оставят равнодушными артисты клоунады и современного эстрадного балета.

Зрелищные и рискованные номера также покажут акробаты на мачте, эквилибристы на ренских колесах, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики, жонглеры на моноциклах, воздушные гимнасты.

И даже в самые пустынные земли накануне Нового года приходят Дед Мороз и Снегурочка…(0+)

Брянский цирк, 2,3,4,5,6,7,8 января

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