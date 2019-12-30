В Клинцах эвакуировали стоматологическую поликлинику из-за шутки местного жителя

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-30T14:02:44+03:00

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61-летнему жителю Клинцов грозит крупный штраф из-за неудачной шутки.

27 декабря пенсионер решил разыграть сотрудницу стоматологической поликлиники и подговорил 50-летнего знакомого помочь ему напугать женщину. Исполнитель «шутки» доставил в медучреждение запакованную коробку, произнес оговоренные с заказчиком слова и убежал.

Напуганные работники поликлиники сообщили о случившемся в полицию. Медучреждение и жителей ближайших домов эвакуировали. Но вскоре стала известна причина переполоха.

- Инициатор происшествия раскаялся и принес извинения сотрудникам силовых структур, которые приехали на вызов, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Однако на горожанина составили гражданско-правовой иск о компенсации затрат до полутора миллионов рублей в связи с вынужденным реагированием экстренных служб. Напомним, похожая история произошла на выходных в Унече.

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ИСТОЧНИК KP.RU