Жителю Унечи грозит крупный штраф за «шутку» над полицейскими

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-30T12:26:26+03:00

Мужчина объяснил свой поступок неприязненным отношением к полицейским, которых хотел "попугать". Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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Жителю Унечи грозит тюремный срок и крупный штраф за ложное сообщение о теракте. Все случилось утром 29 декабря.

В отделение полиции позвонил мужчина и сообщил, что в одном из домов в деревне Песчанка несколько вооруженных человек планируют нападение на территориальный отдел внутренних дел. На место выехали правоохранители. Информация о захвате не подтвердилась.

Через два часа нашли предполагаемого "шутника". Им оказался пьяный 49-летний местный житель. Он объяснил свой поступок неприязненным отношением к полицейским, которых хотел "попугать".

-Злоумышленнику предъявили гражданско-правовой иск о компенсации затрат из-за вынужденного реагирования экстренных служб на ложную угрозу, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Ему грозит крупный штраф.

Кроме того, на унечанина завели уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Теперь ему грозит до десяти лет колонии или штраф до 1,5 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU