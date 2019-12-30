В Брянской области родились Брайн, Матаэй и Валенсия

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-30T11:31:22+03:00

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В Брянской области назвали самые необычные имена малышей, которые родились в этом году. На свет появились Брайн, Матаэй, Денил, Иоанн, Никон, Валенсия и Сладослава.

Но брянцы "чудили" и в прежние времена, говорят в правительстве области. Краевед Владимир Деханов рассказывает, что в начале прошлого века в Брянске жил мальчик по имени Наполеон с фамилией Даутен. Он учился в Брянской частной гимназии, открытой для детей польского и французского происхождения.

Вместе с Наполеоном учились Леон Даутен, Станислав Янковский, Витольд Андрианский и Мечислав Гайковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU