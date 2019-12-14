Названы самые необычные имена, которыми брянцы называли детей в этом году

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-14T12:39:36+03:00

Стало известно какие имена брянцы чаще всего дают детям. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

А самыми популярными оказались Артем и София

Изменить размер текста: A A

Сотрудники областного управления ЗАГСа назвали самые популярные и необычные имена, которыми брянцы называли своих детей в этом году.

По данным статистики, самыми популярными в этом году среди мальчиков стали: Артем, Иван, Александр, Михаил и Максим. А среди девочек - София, Полина, Мария, Дарья, Анастасия.

Среди необычных имен работники Управления записи актов гражданского состояния называют: Брайн, Матаэй, Денил, Иоанн, Никон, Мариам, Изабелла, Дейси, Валенсия, Сладослава.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU