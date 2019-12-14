2019-12-14T12:39:36+03:00
Общество

Названы самые необычные имена, которыми брянцы называли детей в этом году

А самыми популярными оказались Артем и София
Елена РАКОВА
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Стало известно какие имена брянцы чаще всего дают детям.Стало известно какие имена брянцы чаще всего дают детям.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Сотрудники областного управления ЗАГСа назвали самые популярные и необычные имена, которыми брянцы называли своих детей в этом году.

По данным статистики, самыми популярными в этом году среди мальчиков стали: Артем, Иван, Александр, Михаил и Максим. А среди девочек - София, Полина, Мария, Дарья, Анастасия.

Среди необычных имен работники Управления записи актов гражданского состояния называют: Брайн, Матаэй, Денил, Иоанн, Никон, Мариам, Изабелла, Дейси, Валенсия, Сладослава.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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