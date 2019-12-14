Названы самые необычные имена, которыми брянцы называли детей в этом году
Сотрудники областного управления ЗАГСа назвали самые популярные и необычные имена, которыми брянцы называли своих детей в этом году.
По данным статистики, самыми популярными в этом году среди мальчиков стали: Артем, Иван, Александр, Михаил и Максим. А среди девочек - София, Полина, Мария, Дарья, Анастасия.
Среди необычных имен работники Управления записи актов гражданского состояния называют: Брайн, Матаэй, Денил, Иоанн, Никон, Мариам, Изабелла, Дейси, Валенсия, Сладослава.
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ИСТОЧНИК KP.RU