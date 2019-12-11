2019-12-11T16:35:14+03:00
Общество

В Брянске осудят двух иностранцев, изнасиловавших женщину в ночном парке

Инцидент произошел в конце лета
Ольга УМАРОВА
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Женщину изнасиловали двое иностранцев.Женщину изнасиловали двое иностранцев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске будут судить двух мужчин, которых обвиняют в изнасиловании 31-летней женщины. Напомним, инцидент произошел в конце августа в ночном Майском парке, около местного кафе.

По версии следствия, потерпевшую изнасиловали двое иностранцев - 35-ти и 24-х лет.

- Их обвиняют по статье «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело будут рассматривать в Бежицком районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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