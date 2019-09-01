Двое иностранцев изнасиловали жительницу Брянска в Майском парке

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-01T11:21:23+03:00

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Двух иностранцев подозревают в изнасиловании горожанки в Майском парке. По факту преступления брянские следователи завели уголовное дело по статье: "Изнасилование, совершенное группой лиц".

По версии следствия, ночью 28 августа на территории Майского парка в Бежицком районе двое граждан иностранного государства изнасиловали 30-летнюю местную жительницу.

- Подозреваемых в совершении преступления задержали, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU