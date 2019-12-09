2019-12-09T14:54:25+03:00
Происшествия

Брянец ответит за жестокое убийство 19-летнего студента

Жителю Брянского района грозит до 15 лет колонии
Елена РАКОВА
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Подозреваемый предстанет перед судом.Подозреваемый предстанет перед судом.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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28-летний житель Брянского района оказался на скамье подсудимых по обвинению в убийстве 19-летнего знакомого. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. Дело будет рассматривать Бежицкий райсуд.

По версии следствия, ночью 24 июля возле дома 9 на улице Ульянова нетрезвый брянец поругался с 19-летним знакомым.

- После этого он взял нож и не меньше пяти раз ударил им молодого человека, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - От полученных ранений молодой человек умер на месте.

Как говорят правоохранители, за совершение этого преступления брянцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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