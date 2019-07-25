2019-07-25T10:25:56+03:00
Происшествия

В Брянске нашли предполагаемого убийцу 19-летнего парня

Им оказался 28-летний знакомый потерпевшего
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск"
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В Брянске задержали предполагаемого убийцу 19-летнего парня. Им оказался 28-летний знакомый потерпевшего из Брянского района. Ему уже предъявили обвинение.

По версии следствия, ночью 24 июля 19-летний житель Бежицы выпивал во дворе домов № 45 и 47 в микрорайоне Московском со своим приятелем. Во время застолья знакомые поссорились. 19-летний парень несколько раз ударил старшего товарища.

Затаив обиду, 28-летний обвиняемый, взял кухонный нож в квартире своего брата и вернулся.

Дождавшись, пока потерпевший попрощается со своими знакомыми и поедет на велосипеде в сторону дома, догнал его, сбил с велосипеда и нанес смертельное ножевое ранение.

- В настоящее время назначены дополнительные судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тело юноши нашли рано утром 24 июля у дома №9 на улице Ульянова. Следователи по данному факту завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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