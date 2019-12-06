Треноги в Брянске-прибыльное дело

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-06T12:18:10+03:00

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У индивидуального предпринимателя Андрея Вечерова акция брянских либерал-демократов «Треноги, прочь с дороги!» встретила ожесточенное неприятие . По контракту с казенным учреждением «Безопасный регион» он занимается установкой на обочинах дорог передвижных камер фотовидеофиксации. Требование навести порядок с камерами на дорогах, которое было высказано президентом еще летом, услышали, судя по всему, далеко не все.

На приеме председателя правительства Дмитрия Медведева, шла речь о бизнесе на квитанциях.Премьер министр однозначно дал понять, что треноги нужно ставить «не ради того, чтобы казна пополнялась или карман гаишника, а чтобы не было дорожно-транспортных происшествий». «Они должны ставиться разумно. Установка камер – это предмет обсуждения среди автомобилистов. Они часто используются – по-разному, скажем аккуратно. Давайте подумаем, что можно сделать. Я такое поручение дам», - отметил премьер.

Ранее лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин , инициатор акции «Треноги, прочь с дороги!», открыто заявил, что целью владельцев таких камер стали жажда наживы и штрафы, а не реальная профилактика нарушений. «Они всячески маскируют своих «трехногих бандитов», водители получают штрафы, но аварийность на этих участках не снижается. Хватит прикрываться тем, что все штрафы идут в бюджет региона, и при этом они продолжают грабить автовладельцев, штампуя квитанцию за квитанцией. Мы намерены выправить ситуацию, используя как общественное мнение, так и наши законодательные возможности», - сказал брянский парламентарий.

В Брянске к борьбе со скрытными треногами подключился депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин.Он дал интервью федеральному телеканалу. «Скрытые камеры. Предупреждений никаких нет. Все поставлено на поток, чтобы штрафов было как можно больше, - говорит парламентарий. – В Брянской области треноги стали просто объектом бизнеса. Работают в скрытном режиме. Их стараются ставить в такие места, где идет фиксация большого количества нарушений. Потом приходят тысячные штрафы, причем, в огромных количествах».

Выяснить у предпринимателя Вечерова все же не удалось,сколько именно скрытных «трехногих бандитов» работает в областном центре. Он предпочитает избегать общения с журналистами на эту тему. Разкмеется, что ни один инспектор не выпишет столько штрафов, сколько это сделают десятки скрытых от глаз водителей камер. Установку предупреждающих табличек действующий ныне ГОСТ рекомендует, но не требует. Этим пробелом и пользуются собственники брянских камер. На это же сослался одному из брянских СМИ, глава казенного «Безопасного города» Олег Морзов, заявив,что не требуется установка предупреждающих табличек перед участками дорог, на которых установлены передвижные камеры.

Депутат Госдумы от ЛДПР, координатор брянского регионального отделения партии Борис Пайкин, направил запрос начальнику областного УМВД Владиславу Толкунову с предложением организовать на территории области основательную проверку фактического расположения, соблюдения правил установки и эксплуатации треног с камерами, принадлежащих коммерческим структурам.

ИСТОЧНИК KP.RU