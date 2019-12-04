Брянский ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 10%

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-04T13:35:50+03:00

За три квартала текущего года портфель привлеченных средств физлиц вырос на 15% и на 1 октября превысил 9,9 млрд рублей.

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По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ в Брянской области нарастил продажи розничных кредитов до 3,2 млрд рублей, на 10% увеличив результат за аналогичный период прошлого года. Портфель привлеченных средств физлиц вырос на 15% – до 9,9 млрд рублей.

С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в Брянской области вырос на 17% и достиг 9,1 млрд рублей. Драйверами роста стали кредиты наличными и ипотека.

За первые три квартал брянский ВТБ выдал 4,4 тысячи кредитов наличными на общую сумму 1,9 млрд рублей. Портфель кредитов наличными на 1 октября 2019 года достиг 4,5 млрд рублей.

Наибольшую динамику показала ипотека. За январь-сентябрь брянский ВТБ предоставил жителям региона 691 заём. Продажи в данном сегменте выросли на 43%, превысив 1 млрд рублей. Портфель жилищных кредитов составил 4,1 млрд рублей.

Количество оформленных зарплатных карт выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, cоставив почти 11 тысяч штук. Портфель зарплатных карт на отчетную дату – 36,4 тысяч штук.

За три квартала текущего года портфель привлеченных средств физлиц вырос на 15% и на 1 октября превысил 9,9 млрд рублей. Ресурсный портфель банка в регионе составил 8,7 млрд рублей, портфель инвестиционных продуктов – 1,2 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Брянской области Александр Меркушин отметил: «За отчетный период наибольший рост показали ипотечные выдачи. Интерес жителей нашего региона к таким займам обусловлен их доступностью. Ипотека – социально значимый продукт, в развитие которого ВТБ сегодня активно вкладывается, постоянно снижая ставки. Благодаря этому, спрос на жилищное кредитование банка в регионе неизменно растет. В своей работе мы стремимся сопровождать клиента в решении важных вопросов на всем жизненном пути, предоставляя лучшие комплексные предложения на максимально выгодных условиях».

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ИСТОЧНИК KP.RU