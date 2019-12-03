2019-12-03T13:59:49+03:00
Общество

В Брянске просят закрыть сауну и бассейн, где погибла годовалая девочка

В ситуации разбиралась прокуратура
Елена РАКОВА
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Сауна находится в жилом доме.Сауна находится в жилом доме.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокуратура добивается закрытия сауны и бассейна в многоквартирном доме в Советском районе Брянска. Именно там в октябре погиб малолетний ребенок.

- Размещение в цокольном и на первом этажах жилых многоквартирных домов противоречит требованиям пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Учитывая данные обстоятельства, а также другие нарушения: неисправная пожарная сигнализация, пути эвакуации заставлены мебелью и другие, прокуратура подала иск в суд с требованием запретить работу сауны и бассейна.

Кроме того, правоохранители потребовали демонтировать все оборудование. И пока нарушения пожарной безопасности не устранят - запретить эксплуатацию нежилого помещения.

Напомним, трагедия произошла вечером 27 октября в заведении на улице Дуки. В бассейне посетители нашли тело годовалой девочки. По предварительной информации, малышка была в сауне с матерью. Взрослые не уследили за ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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