В Брянске просят закрыть сауну и бассейн, где погибла годовалая девочка

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-03T13:59:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура добивается закрытия сауны и бассейна в многоквартирном доме в Советском районе Брянска. Именно там в октябре погиб малолетний ребенок.

- Размещение в цокольном и на первом этажах жилых многоквартирных домов противоречит требованиям пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Учитывая данные обстоятельства, а также другие нарушения: неисправная пожарная сигнализация, пути эвакуации заставлены мебелью и другие, прокуратура подала иск в суд с требованием запретить работу сауны и бассейна.

Кроме того, правоохранители потребовали демонтировать все оборудование. И пока нарушения пожарной безопасности не устранят - запретить эксплуатацию нежилого помещения.

Напомним, трагедия произошла вечером 27 октября в заведении на улице Дуки. В бассейне посетители нашли тело годовалой девочки. По предварительной информации, малышка была в сауне с матерью. Взрослые не уследили за ребенком.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU