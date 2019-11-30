2019-11-30T13:09:44+03:00
Общество

Началась продажа билетов на авирейсы Брянск-Казань

Самый дешевый обойдется в 2,5 тысячи рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стартовала продажа билетов на самолеты из Брянска в Казань. Они будут летать со 2 января.

Минимальная стоимость билета составит 2,5 тысячи рублей, сообщают на сайте авиакомпании.

Напомним, рейсы из Брянска в столицу Татарстана будут выполнять два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Время в пути составит два часа.

Выполнять полеты будут самолеты Суперджет вместимостью 100 пассажиров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске водитель ВАЗа сбил на "зебре" пенсионерку
В Брянске нашли живым пропавшего Игоря Карпова
В Новозыбковском районе девочка жила 10 лет без документов
В Выгоничском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода
Брянск начали украшать к Новому году
В Почепском районе после гибели мужчины при взрыве артснаряда завели уголовное дело
Самолеты из Брянска в Казань будут летать со 2 января
В Брянске продолжат строить две новые дороги даже по выходным
В Клинцах открыли сосудистый центр с современным ангиографом
Юрий Филипенко провел прием граждан в приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева
В Новозыбковском районе ввели в эксплуатацию водозабор с насосной станцией
В Жуковском районе двое полицейских «повесили» статью на невиновного
С 10 декабря автобусы Брянска подорожают на два рубля
В этом году капремонта дождались 295 брянских многоэтажек
В Брянске возле БУМа появились «Часы желаний»
Жуковским районом будет руководить Николай Лучкин
В Брянске довели до суда дело о ДТП с тремя погибшими в Унечском районе