Началась продажа билетов на авирейсы Брянск-Казань

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-30T13:09:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Стартовала продажа билетов на самолеты из Брянска в Казань. Они будут летать со 2 января.

Минимальная стоимость билета составит 2,5 тысячи рублей, сообщают на сайте авиакомпании.

Напомним, рейсы из Брянска в столицу Татарстана будут выполнять два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Время в пути составит два часа.

Выполнять полеты будут самолеты Суперджет вместимостью 100 пассажиров.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU