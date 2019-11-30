Началась продажа билетов на авирейсы Брянск-Казань
Самый дешевый обойдется в 2,5 тысячи рублей
Изменить размер текста:
Стартовала продажа билетов на самолеты из Брянска в Казань. Они будут летать со 2 января.
Минимальная стоимость билета составит 2,5 тысячи рублей, сообщают на сайте авиакомпании.
Напомним, рейсы из Брянска в столицу Татарстана будут выполнять два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Время в пути составит два часа.
Выполнять полеты будут самолеты Суперджет вместимостью 100 пассажиров.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU