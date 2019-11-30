Самолеты из Брянска в Казань будут летать со 2 января

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-30T09:37:58+03:00

Из Брянска в столицу Татарстана самолет будет отправляться в 11.15 по вторникам и четвергам. Фото: Мария Дедкова

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В начале января начнется авиасообщение между Брянском и Казанью. Авиакомпания-перевозчик опубликовала расписание рейсов.

Из Брянска в столицу Татарстана самолет будет отправляться в 11.15 по вторникам и четвергам. Обратный рейс запланирован на 14.05.

Стоимость билетов станет известна в ближайшие дни. Напомним, Казань попала в список субсидируемых направлений из Брянска на 2020 год. Также в него вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Минеральные Воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU