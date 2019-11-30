2019-11-30T10:49:26+03:00
Общество

Брянск начали украшать к Новому году

Световые инсталляции установили в двух районах
Мария Дедкова
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Шары монтировали днем 29 ноября. Фото: "Типичный Брянск"Шары монтировали днем 29 ноября. Фото: "Типичный Брянск"
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Брянск начали украшать к Новому году. Очередные инсталляции заметили в Советском районе. Синий шар засиял на площади Партизан. У набережной установили шары и елки.

Напомним, что в Бежице появились «Часы желаний». Композицию смонтировали на площади перед ТЦ «БУМ-Сити», где уже поставили первую в городе новогоднюю елку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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